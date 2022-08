Maqedoni

Ulen çmimet e derivateve në Maqedoni

Komisioni Rregullativ për Energji dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë ka miratuar vendimin me të cilin çmimet me pakicë të derivateve të naftës ulen mesatarisht për 2,80% në krahasim me vendimin e datës 05.08.2022. Çmimet e referencës së derivateve të naftës në tregun...