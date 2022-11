Aktorja me famë botërore, Angelina Jolie ka pranuar se kishte menduar të punësonte një vrasës me pagesë për ta vrarë atë. Aktorja 47-vjeçare foli hapur për problemet e shëndetit mendor që e mundonin në një intervistë. Në vitet e para të karrierës, ajo tha se kishte mendime vetëvrasjeje.

Sipas raportimeve, vetëm në moshën 19-vjeçare ajo bëri përpjekjen e saj të parë për vetëvrasje. Kur mbushi 22 vjeç, aktorja hartoi një plan për t’i dhënë fund jetës së saj në një mënyrë që familja e saj do ta kuptonte më mirë. Kështu ai vendosi të punësonte një vrasës profesionist për ta vrarë atë.

“Nuk është aq e vështirë ta gjesh atë në Nju Jork. Sado e çmendur që tingëllon, mendoj se shumë njerëz kanë menduar për vetëvrasjen kur janë të rinj. E dija se shumë njerëz të afërt me mua, si nëna ime, do të ndiheshin sikur nuk do të më jepnin sa duhet nëse do të kisha vrarë veten ”, ka thënë ajo.