Presidenti Joe Biden është zotuar se do të kundërpërgjigjet nëse Vladimir Putin ndërmerr veprime ushtarake në Ukrainë. Kjo deklaratë vjen menjëherë pasi zyrtarët e inteligjencës amerikane deklaruan se Rusia po përgatitet për një ofensivë të mundshme ushtarake që mund të fillojë në fillim të vitit 2022, shkruan The Washington Post

Rusia po planifikon të vendosë rreth 175,000 trupa dhe pothuajse gjysma e tyre janë vendosur tashmë përgjatë pikave të ndryshme pranë kufirit të Ukrainës, sipas një zyrtari të administratës së Biden, i cili foli në kushte anonimiteti. Zyrtari shtoi se planet parashikojnë vendosjen e 100 grupeve taktike të batalioneve ruse së bashku me forca të blinduara, artileri dhe pajisje.

I pyetur në lidhje me gjetjet e inteligjencës, Biden përsëriti shqetësimin e tij për provokimet ruse. “Ne kemi qenë të vetëdijshëm për veprimet e Rusisë për një kohë të gjatë dhe shpresoj se do të kem një diskutim të gjatë me Putinin”, tha Biden.

Zyrtarët dhe ish-diplomatët amerikanë thanë se ndërsa Putin po hedh bazat për një pushtim të mundshëm, ushtria e Ukrainës është më e armatosur dhe e përgatitur sot se në vitet e kaluara dhe kërcënimet për vendosjen e sanksioneve nga Perëndimi do të shkaktonin dëme serioze për ekonominë ruse.

Sipas informacioneve paraprake, Shtëpia e Bardhë dhe Kremlini priten të bisedojnë javën e ardhshme. Biden dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy gjithashtu kanë rënë dakord të zhvillojnë një bisedë telefonike javën e ardhshme, raporton abcnews.al

Biden nuk detajoi se çfarë veprimesh po peshonte. Por ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili u takua të enjten me Sekretarin e Shtetit Antony Blinken në Suedi, tha se SHBA ka kërcënuar se do të vendosë sanksione të reja. Psaki tha se administrata do të koordinohej me aleatët europianë përpara vendosjes së sanksioneve. Ajo vuri në dukje se kujtimet e hidhura të aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014, gadishulli i Detit të Zi që ishte nën kontrollin e Ukrainës që nga viti 1954, janë ende në kujtesën e SHBA-së.