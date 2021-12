Ambasadorja franceze në Bullgari, Florence Robin, duke folur në emisionin “Svetot i nie” të televizionit kombëtar bullgar, tha se është e vetëdijshme se ka mosmarrëveshje mes Sofjes dhe Shkupit, por gjëja më e rëndësishme për të ishte nevoja për të krijuar një mundësi për pajtim mes dy vendeve.

Robin theksoi se nuk bëhet fjalë për dhënien e dritës jeshile për anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, por për fillimin e negociatave, të cilat do të zgjasin disa vite.

Ajo foli për prioritetet e Francës gjatë presidencës së ardhshme, e cila fillon më 1 janar 2022, e ndër to janë ndërmarrja e hapave për hapjen e rrugëve pozitive për Republikën e Maqedonisë së Veriut, e të mos ndodhë një situatë në të cilën vendi do të kishte i destabilizuar. Përveç kësaj, shtoi ajo, Bullgaria, anëtare e BE-së, mund të veprojë në një mënyrë që do të ndihmonte.

Ambasadorja franceze tha se në të njëjtën kohë duhet të mbrohen edhe interesat ligjore të Bullgarisë.

Robin theksoi se Ballkani është në zemër të Evropës.

“Është fakt si nga pikëpamja gjeografike ashtu edhe nga ajo historike. Ballkani luajti një rol shumë të rëndësishëm në fatin e Evropës dhe për këtë presidenti Macron është i bindur se Evropa duhet të angazhohet më shumë në Ballkan, si politikisht ashtu edhe ekonomikisht, duhet bërë përpjekje për investime, për zhvillimin e infrastrukturës, për më shumë solidaritet”, tha Robin.

Nga pikëpamja politike, sipas Robin, është e nevojshme të bëhet e ditur se cila është perspektiva politike në Ballkan.