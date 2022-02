Partneri i Fjolla Morinës, Fisnik Syla i është përgjigjur kompanisë turistike që e ka akuzuar se nuk ka paguar tarifën e udhëtimit në Maldive. Pronari i kompanisë turistike pretendon se biznesmeni ka bërë pagesën nëpërmjet një transaksioni bankar, i cili rezultoi i falsifikuar.

Syla pretendon se nuk ka asnjë qindarkë borxh pasi detyrimin e tij e ka paguar. Mes të tjerash, ai paralajmëron padi ndaj personit në fjalë që sipas të cilit po përpiqet të zhvasë para prej tij nëpërmjet kërcënimeve dhe planeve të mirë organizuara.

“Unë sigurisht do të ushtroj një padi për shpifje dhe kërkim haraçi nga ky njeri i maskuar dhe nga të gjithë ata që thurin të pavërteta, që bëjnë plane të ndyra mafioze për mua duke llogaritur se unë kam para dhe do t’ju jap atyre përmes shantazhit, kërcënimeve apo kurtheve që i përgatisin me shumë mjeshtëri.”

Por ai nuk është ndalur me kaq. Biznesmeni ka publikuar disa video me disa shumë të mëdha parash për të treguar se ka një kapital të mjaftueshëm dhe se nuk ka nevojë që të mashtrojë për këtë gjë. Me ironi ka shkruar:

“I dashur kryeminister Kurti, ju kam shumë për zemër, por mos e rritni çmimin e rrymës për popullatën, nëse ju nevojitet buxhet boni zo.”