Prej nesër do të shfuqizohet roaming-u për thirrje telefonike, SMS dhe internet ndërmjet Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Malit të Zi, Shqipërisë, Kosovës si dhe Bosnjë dhe Hercegovinës. Kjo do të përfundojë zbatimin e marrëveshjes nga Samiti i 2-të digjital nga viti 2019 në mes gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Faza e parë e zbatimit të marrëveshjes filloi në vitin 2019, kur çmimi i roaming u zvogëlua me mbi 80 për qind, dhe faza e dytë fillon nesër dhe heqjen e plotë të roamingut.

Nga Agjencia për Komunikime Elektronike (AKE) për AIM deklaruan se kanë përfunduar të gjitha hapat për biseda, mesazhe dhe transferim t ëtë dhënave pa roaming.

Agjencia për Komunikime Elektronike (AKE) miratoi Vendimin për përcaktimin e çmimeve maksimale të shërbimeve roaming në rrjetet publike të komunikimit celular më 25 qershor të vitit 2019.

Me të parashihen ulje të konsiderueshme të çmimeve me pakicë dhe shumicë të shërbimeve roaming për përdoruesit e shërbimeve të komunikimit elektronik në roaming që udhëtojnë në pesë vendet e Ballkanit Perëndimor – Serbi, Mali i Zi, Bosnje dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë.

Në ndërkohë, nga 1 korriku i vitit 2019 deri më sot, u vendos periudhë kalimtare në të cilën operatorët e shërbimeve të roamingut mund të ngarkonin vetëm një tarifë shtesë të caktuar në çmimet e shitjes me pakicë të komunikimeve elektronike kombëtare.

Duke filluar nga nesër, është planifikuar të braktiset tarifimi shtesë për shërbimet roaming, pra vendosen çmimet për shërbimet roaming, njësoj si çmimet e shërbimeve të komunikimit elektronik në tregun e brendshëm (Roaming Like At Home). Kjo do të thotë që përdoruesit e shërbimeve të roamingut në vend nga nesër nuk do të paguajnë çmime më të larta se modelet tarifore vendase për përdorimin e shërbimeve të roamingut kur udhëtojnë në pesë vendet e tjera nënshkruese të Marrëveshjes, pavarësisht nëse është rasti i përdorimit të internetit, thirrjeve ose SMS. Thirrja hyrëse roaming do të trajtohet njësoj si thirrja dalëse në tregun e brendshëm, pra pa tarifë shtesë për përdoruesin.

Masat e miratuara kontribuan në uljen e çmimeve për shërbimet roaming me një mesatare prej 83 për qind në 99 për qind në vitin e parë të aplikimit krahasuar me çmimet e mëparshme të shërbimeve roaming me pakicë në Ballkanin Perëndimor. Përdorimi i shërbimeve roaming nën përfitime të tilla rregullohet nga përdorimi i drejtë dhe politikat e qëndrueshmërisë, të përshkruara nga Agjencia e Komunikimeve Elektronike. Qëllimi është të eliminohen mundësitë për abuzim, si dhe të ruhet qëndrueshmëria në operacionet financiare të operatorëve.

Marrëveshja rajonale e roamingut u nënshkrua në prill të vitit 2019 në Beograd si pjesë e Samitit të 2-të digjital të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Hapi tjetër janë aktivitetet për heqjen e çmimeve të roamingut midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. AKE-ja thekson se një gjë e tillë kërkon vullnetin e Bashkimit Evropian për të nënshkruar marrëveshje me ne dhe se vendi është i gatshëm.