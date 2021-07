Kreu integrist Ali Ahmeti në fjalën e tij në Forumin e Prespës për Dialog, foli për sfidat që ka kaluar Maqedonia e Veriut deri në zgjidhjen përfundimtare të problemit me Greqinë. Ahmeti thotë se me zgjidhjen e problemit me Greqinë, vendi u bë anëtare e NATO-s.

“Epilogu me Greqinë mori fund dhe sot vendi jonë është anëtar në NATO, ka forcuar paqen, është forcuar stabiliteti, janë forcuar marrëdhëniet me fqinjët dhe midis etnive. Kjo është e arritur e jashtëzakonshme dhe historike. Historia kështu bëhet, historitë e mëdha kështu i kanë bërë shtetet përparimtare.