Rastet kur vajzat e reja në moshë bëjnë kompromis dhe shkojnë në shtrat me meshkuj që nuk i njohin fare kundrejt shumave të caktuara të parave duket se sa po vijnë e po shtohen.

Po kthehet në një trend, një fenomen i zakonshëm dhe një rrugë e thjeshtë që vajzat zgjedhin për të fituar para. I njëjtë është rasti që do t’ju paraqesim më poshttë. Në të tregohen bisedat e një djali me një vajzë të quajtur Megi, e cila vetofrohet për të kryer marrëdhënie seksuale me djalin për shumës prej 50 eurosh.