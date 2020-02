Soda e bukës është një nga produktet shtëpiake më të përdorura. Ajo mund të përdoret për pastrimin e frutave, zbardhjen e dhëmbëve, pastrimin e fytyrës por edhe për trajtimin e disa problemeve të tjera.

Sipas një studimi të fundit, ky produkt mund të përdoret edhe tek personat e prekur nga diabeti. Tanimë dihet që diabeti është një sëmundje, që lidhet me pamundësinë e organizmit të prodhojë sa duhet insulinë.

Disa persona me diabet vuajnë edhe nga një simptomë e quajtur- ketoacidosisa diabetike, e cila është një infeksion i rendë. Ekspertët sugjerojnë që me anë të sodës së bukës, ju e parandaloni përhapjen e këtij infeksioni mykor. Sipas tyre mjafton që ta aplikoni sodën e bukës në zonat e prekura, dhe do ta shikoni ndryshimin.

Disa përdorime të tjera të sodës janë:

Kundër inflamacionit

Kundër urthit

Trajton infeksionet urinare

Më shumë energji dhe gjallëri

Kundër aciditetit në lukth