Tiparet tona të personalitetit ndikohen, ndër të tjera, nga grafiku ynë astrologjik i lindjes. Ndër karakteristikat tona të tjera të cilësisë është se sa introvertë ose ekstrovertë jemi.

Shenjat e zjarrit dhe të ajrit priren të jenë më shoqërore. Shenjat e tokës dhe ujit, nga ana tjetër, kanë më shumë gjasa të jenë të turpshme dhe introverte. Duke u zhytur në astrologji, ka edhe shtëpi të caktuara në grafikun e lindjes për të cilat mund të gjeni më shumë informacion. Duke pasur disa planetë në shtëpinë e tretë të komunikimit, për shembull, mund të ndikojë në mënyrën se si i shprehni idetë tuaja botës dhe sa hezitoni të shprehni mendimin tuaj. Shtëpia e 11-të e miqësisë gjithashtu mund të thotë shumë për jetën tuaj shoqërore.

Natyrisht, duhet më shumë se vetëm data juaj e lindjes për të përcaktuar nëse dikush është një fëmijë i përulur apo i pëlqen vëmendja. Lexoni për të zbuluar shenjat më të turpshme:

Gaforrja

Gaforret janë një nga shenjat më të buta të zodiakut, ndaj do të bëjnë gjithçka për t’i bërë ata që i rrethojnë të ndihen rehat dhe të kujdesshëm. Ata në fakt preferojnë të kujdesen për nevojat e të tjerëve në vend që të shprehin ndjenjat e tyre, gjë që shpesh mund t’i bëjë ata të ndihen të pakëndshëm. Në fund të fundit, Gaforret, jo rastësisht, kanë simbol Gaforren. Një gjallesë që ka një guaskë të jashtme të fortë për të mbrojtur zemrën e saj të ndjeshme. Kjo shenjë e ujit zakonisht ka nevojë për kohë dhe hapësirë ​​përpara se të ndihet gati të dalë nga guaska e tij dhe t’u tregojë të tjerëve ndjenjat e tij të vërteta.

Akrepi

Akrepat shpesh hasen si tipa misterioz, të fshehtë dhe ndoshta pak të frikshëm. Edhe ndërsa prania e tyre është pothuajse gjithmonë e fortë, ata priren drejt introversionit. Akrepi helmues ka një tension në energjinë e tij emocionale. Por ashtu si Gaforret, kjo shenjë e ujit është e jashtme e fortë për të mbrojtur të gjitha ndjenjat e thella që ai fsheh në thelbin e tij. Akrepat janë shumë të ndjeshëm, kështu që u pëlqen të marrin kohën e tyre për të vlerësuar brendësinë e tyre përpara se ta lënë veten të hapen dhe të bëhen të pambrojtur.

Bricjapi

Bricjapët janë tipat e rezervuar dhe serioz të grupit, gjë që shpesh i bën ata të trembur. Nuk është se kanë frikë të flasin apo të ndajnë mendimet e tyre. Ata thjesht zakonisht nuk ndiejnë dëshirën për të thënë ndonjë gjë që nuk kanë nevojë të thonë. Këto shenja të tokës punëtore janë realiste deri në kockë, kështu që ata përqendrojnë më shumë energjinë e tyre në ruajtjen e marrëdhënieve afatgjata me një rreth të ngushtë. Ata gjithashtu zakonisht nuk do të jenë njerëzit e parë që hapin një bisedë me një të huaj.

Peshqit

Peshqit janë shenjat e buta të ujit, të cilët janë në kontakt të ngushtë me emocionet e tyre. Prandaj, ata shpesh preferojnë të njohin energjinë e njerëzve bazuar në intuitën e tyre, në vend që të bisedojnë. Por ndërsa përhapja e ndjenjave të tyre te miqtë e rinj mund të jetë e vështirë për Peshqit e turpshëm, këta peshq të zodiakut janë shumë më të rehatshëm për të shprehur mendimet dhe ndjenjat e tyre në mënyra më të brendshme ose simbolike, si përmes poezisë, muzikës ose artit./abcnews.al