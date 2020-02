Vitet e fundit kafja është rivlerësuar gjerësisht nga komuniteti shkencor dhe të gjitha për shkak të vetive të dobishme të panjohura të tilla si ajo e luftimit të radikalëve të lirë falë pranisë së polifenoleve. Ndër të tjera, kafeja ka rezultuar gjithashtu e dobishme për mirëqenien e zemrës dhe trurit.

Sigurisht, si çdo ushqim tjetër, është gjithmonë e drejtë ta konsumoni atë në moderim por kushtojini vëmendje sasive, tani është e sigurt që përveç nëse keni patologji të rëndësishme në kontrast me efektet emocionuese të kafeinës, pirja e disa kafeve gjatë ditës është një gjë e zakonshme.

Për këtë arsye, gjithnjë e më shumë njerëz që, duke dashur ta fillojnë ditën me një filxhan kafe, pyesin veten se sa e saktë është ta pini atë para se të stërviten.

Një problem që dikur nuk do të lindte, por që sot duket se gjen vendin e tij specifik, në mënyrë që të meritojë një përgjigje. Prandaj, të zbulojmë se si bashkëvepron kafja në aktivitetin fizik.

Ata që stërviten nga orët e para të mëngjesit e dinë mirë se si një filxhan kafeje shpesh është mënyra ideale për të filluar ditën dhe, rrjedhimisht, stërvitja në mëngjes me energjinë e duhur. Por sa e drejtë është të pini kafe para se të filloni aktivitetin tuaj fizik?

Sipas një studimi të botuar në Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, pesë nga nëntë persona përjetuan performancë më të mirë me më pak lodhje dhe frymëmarrje adekuate para stërvitjes siç është vrapimi ose çiklizmi.

Efektet për shkak të pranisë së kafeinës e cila, falë rritjes së norepinefrinës në tru, jep ngarkesën e duhur për t’u përballuar më mirë me performancën sportive.

Kafeina në shtatëzani: cilat janë rreziqet e vërteta për fëmijën? Normalisht, kafeja fillon të hyjë në fuqi rreth 30 minuta pas marrjes së saj, kjo është arsyeja pse nëse doni të shkoni për një vrap dhe mendoni se po pini një sa më shpejt që të zgjoheni, mund ta bëni, përveç nëse keni probleme të tensionit të lartë ose kushte të tjera për të cilat kafeja nuk u rekomandua nga mjeku.

Në rast të problemeve të gastritit ose urthit është gjithmonë më mirë të mos e pini atë me stomak bosh.