Një vit i ri dhe synime të reja janë në horizont, dhe nëse nuk përqendroheni në financat tuaja , atëherë çfarë? Kjo është gjithashtu një pjesë e rëndësishme, e cila ka nevojë për disiplinë, strategji dhe menaxhim të mirë. Nëse keni ndërmend të përmirësoni financat tuaja për vitin 2023 (kush jo), atëherë këshillat e mëposhtme do të jenë të dobishme dhe do t’ju ndihmojnë të menaxhoni më mirë paratë tuaja:

Më mirë të paguani me para në dorë sesa me kartë

E di që karta është po aq e përshtatshme sa çdo gjë tjetër, nuk ke nevojë të shpenzosh para dhe me një rrëshqitje je gati. Megjithatë, është fakt që me paratë e gatshme keni kontroll më të mirë dhe një imazh se sa para shpenzoni. Me blerjet online, mund të largoheni lehtësisht dhe të mos keni një pasqyrë të qartë të shumës që keni humbur.

Mos shpenzoni më shumë se sa merrni

Është një rregull i artë të shpenzosh më pak para se sa merr. Vendosni kufijtë tuaj dhe çdo muaj keni një shumë specifike që do të shpenzoni, por pa i tejkaluar të ardhurat tuaja.

Duke kursyer

Si vazhdimësi e radhës, kursimi është ai që ju ndihmon në “blerjet” më të mëdha. Në vend që të shpenzoni rregullisht shuma të mëdha, mbajini ato mënjanë për diçka që vërtet dëshironi ose keni nevojë.

Vendosni taksat tuaja

Në rast se keni shumë taksa dhe shpenzime të lidhura me to, konsultohuni me një kontabilist, i cili do t’ju ndihmojë dhe do t’ju këshillojë të menaxhoni më mirë dhe të ulni shumat që paguani në taksa.

Ndiqni rreptësisht orarin tuaj

Nuk po themi që të keni një axhendë në dorë, megjithatë të keni një plan është veçanërisht e rëndësishme për t’ju ndihmuar të llogaritni shpenzimet tuaja dhe të mos jeni jashtë buxhetit.