Ekzistojnë disa shenja të horosokopit, të cilat fshehurazi janë aventureske poshtë çarçafëve! Mos u çudit! Mund të jesh një prej tyre! Të jesh aventuresk në seks do të thotë të provosh pozicione të guximshme apo gjëra delikate gjatë marrëdhënies. Por, për këto katër shenja të Zodiakut, raporti në çift ka të ngjarë të jetë më shumë aventuresk se erotik. Ja cilat janë ato!

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Ujorët janë jashtëzakonisht krijues, kështu që për ta, seksi misionar është thuajse i humbur si opsion. Ashtu si në jetë, këta individë janë gati të provojnë gjëra të reja, pavarësisht se sa të çuditshme mund të duken si ide. Nëse jeni duke kërkuar për një partner, i cili e kalon kohën e lirë duke shpikur pozicionet seksuale dhe personazhet e roleve, zgjidhni një Ujor. Nëse jeni një romantik i pashpresë që ju pëlqen seksi i ëmbël, i dashur, atëherë më mirë kërkoni diku tjetër.

Peshqit (19 shkurt – 20 Mars)

Të lindurit e kësaj shenje janë romantikë të pashpresë, kjo është arsyeja pse ju nuk do të mendoni se ata do të jenë dashnorë dinamikë. Peshqit mund të mos jenë nga ata idealët për seks të ashpër, por ata që lindin nën këtë shenjë kanë tendencë të jenë shumë më të zjarrtë në dhomën e gjumit nga sa prisni. Në vend se të vullnetarizojnë fantazitë e tyre, Peshqve zakonisht u pëlqen të veprojnë me partnerët dhe për ta, asgjë nuk është më e nxehtë se sa dominimi.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshoret janë natyra tërheqëse, kjo është ajo që i bën ata partnerë seksualë erotikë dhe eksperimentalë. Megjithëse qetësisht joshëse, Peshorja ka një lëvizje seksuale më të lartë nga sa supozojnë shumica e njerëzve, dhe meqenëse janë kaq krijues, ata gjithmonë vijnë me mënyra të reja dhe emocionuese për të kënaqur partnerin e tyre. Seksi me një Peshore nuk është një rrugë me një drejtim, përkundrazi! Ka edhe kthimin si opsion!