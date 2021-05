Si të hiqni manikyrin nga një tapet duke përdorur acetonin:

Sigurisht, gjëja e parë që duhet të bëni për të mbrojtur tapetin tuaj është të merrni acetonin .Sidoqoftë, është e rëndësishme të tregoheni delikat në lidhje me procesin. Duhet të siguroheni që nuk do të prishni qilimin tuaj të bukur, kështu që fillimisht provoni acetonin në një pjesë të vogël, të padukshme të tapetit për të parë se si reagon. Nëse është okay, atëherë mund të vazhdoni.

Nëse manikyri është ende i lagur, pastroni butësisht pjesën e tepërt me peshqir. Nëse është tashmë e thatë, provoni të hiqni sa më shumë prej saj. Tjetra, thith një pambuk me pastrues manikyrësh pa aceton, pa bojë dhe aplikojeni atë në zonë.

Nëse acetoni nuk funksionoi, atëherë është koha të nxirrni armët e tjera- llak flokësh dhe alkool.

Spërkateni zonën me pak ujë, pastaj shtoni pak llak flokësh të ndjekur nga disa pika alkooli. Rekomandojet15 deri në 20 sprucime të llakut të flokëve, pastaj tre deri në pesë spërkatje të vogla me alkool. Më pas merrni një furçë dhëmbësh të vjetër dhe pastroni butësisht njollën duke u siguruar që po vazhdoni të shtoni ujë të ftohtë . Kur të keni mbaruar, pastroni tretësirën nga tapeti me peshqir.

Duke përdorur uthull:

Uthulla e bardhë e distiluar është një tjetër produkt që ju me siguri keni në shtëpi që gjithashtu mund të ndihmojë në heqjen e njollave. Lagni njollën me uthull për 10 minuta, pastaj përdorni një furçë dhëmbësh për të pastruar butësisht zonën.