Shumica e pacientëve tanë kanë qëllim terapinë në lidhje me të qenit më të pavarur brenda një marrëdhënieje. Me fjalë të tjera, ata duan të bëhen më pak të varur nga një partner, mik apo prind. Varësia emocionale ndodh kur dikush beson se ka nevojë për një person tjetër që të ndihet i plotë dhe i lumtur.

Ekziston një ndryshim i madh midis dashurisë dhe varësisë emocionale. Kur jeni në një marrëdhënie të varur, ju mendoni se keni nevojë për atë person për të mbijetuar dhe jo në një mënyrë të shëndetshme. Ju vazhdimisht dëshironi mbështetjen, miratimin dhe vëmendjen e atij personi. Kjo është për shkak se nuk ia jepni vetes këto gjëra.

Duhet shumë guxim për të shfrytëzuar pikat e forta që na ndihmojnë të tejkalojmë nevojën tonë për të tjerët, por është e nevojshme që ne të arrijmë potencialin tonë të vërtetë. Në fakt, dashuria ngatërrohet me varësinë, pasi të dyja vijnë me ndjenja të forta. Një person me sjellje të varur emocionalisht mendon se ka nevojë për një person tjetër që të ndihet i plotë. Në këtë gjendje mendore, ata nuk janë në gjendje të marrin përgjegjësinë e plotë për ndjenjat e tyre.

Në mënyrë që të ndaloni së qeni i varur emocionalisht në marrëdhëniet tuaja, duhet të kultivoni tërësinë nga brenda. Lumturia e një personi të varur mbështetet vetëm te një person tjetër. Kjo mund të ketë disa pasoja të rrezikshme për mirëqenien e tyre dhe paqen e mendjes. Varësia emocionale është një sfidë e vërtetë që është tepër e vështirë për tu kapërcyer. Mban mend se është normale të keni një shkallë të caktuar të varësisë emocionale nga partneri juaj. Sidoqoftë, kur lumturia juaj mbështetet tek ata, atëherë bëhet e sëmurë dhe e paekuilibruar.

Sa larg mund të shkojë

Në një marrëdhënie të varur emocionalisht, ju zakonisht përfundoni duke u mbështetur tek partneri juaj për të përmbushur pothuajse të gjitha nevojat tuaja. Kur ndiheni të dëshpëruar, menjëherë i shikoni para se të përpiqeni të menaxhoni vetë emocionet tuaja. Të ndjeheni sikur nuk mund të jetoni pa mbështetjen e tyre emocionale mund të tregojë që marrëdhënia juaj ka kaluar në një nivel të sëmurë varësie. Në pjesën më të madhe të rasteve, varësia emocionale nuk hap rrugën drejt marrëdhënieve të shëndetshme. Njerëzit e varur emocionalisht kanë nevojë për shumë siguri nga partnerët e tyre.

Në atë rast, nevoja për afërsi emocionale është ekstreme, e vazhdueshme dhe mund të qetësohet vetëm nga partneri juaj. Në rastin më të keq, shprehja emocionale e bashkëshortit tuaj kufizohet gjithnjë e më shumë. A ndiheni shpesh të pasigurt? Keni nevojë për miratimin e partnerit tuaj që të ndiheni mirë me veten tuaj? Kjo nevojë shkakton frikën se çfarë mund të ndodhë nëse ata ju lënë. Këto frikëra nga braktisja mund të sjellin përpjekje për të kontrolluar sjelljen e tyre. Megjithatë, përpjekja për të kontrolluar njerëzit zakonisht jep rezultate të dëmshme.

Ata që ndihen të manipuluar dhe të paaftë për të bërë zgjedhjet e tyre përfundojnë duke u larguar nga marrëdhënia. Një model i marrëdhënieve të dështuara është shumë i zakonshëm në varësinë emocionale. Varësia e tepërt është e dëmshme.

Si të kapërcejmë varësinë emocionale

A keni zbuluar varësi emocionale në të gjitha marrëdhëniet tuaja të së kaluarës? Nëse jeni përgjigjur po, duhet të ndërmerrni masa në mënyrë që të adresoni këtë model të tmerrshëm. Sigurisht, është krejtësisht e shëndetshme dhe në rregull të mbështetesh deri diku te të tjerët sipas nevojës. Megjithatë, është thelbësore të dini si të paraqitni edhe veten tuaj. Prishja e sjelljes së varur emocionalisht është e vështirë. Por me guxim dhe energji ju do të jeni në gjendje ta bëni atë.

Këshillat që ju ndihmojnë të kapërceni këtë sjellje:

Praktikoni qëndrimin vetëm. Do të jetë e pakëndshme në fillim, veçanërisht nëse ndiheni të vetmuar. Por, sa më shumë që ta praktikoni, aq më e lehtë do të bëhet. Të jesh në gjendje të rrish vetëm është çelësi i marrëdhënieve të shëndetshme. Në këtë mënyrë, nuk do të mbështeteni tek dikush tjetër për të qenë gjithmonë atje. Qëndrimi vetëm ju siguron gjithashtu atë kohë të nevojshme që ju të reflektoni vetë dhe të rindërtoni marrëdhënien tuaj me veten.

Provoni rregullin pa kontakt. Kjo konsiston në mos bërjen e telefonatave ose dërgimin e mesazheve ndonjë ish-i në asnjë mënyrë pas ndarjes. Ai përfshin të mos flasësh me miqtë ose familjen e tyre. Ju duhet të bllokoni numrin e tyre të telefonit, Snapchat, Instagram dhe Facebook. Kjo mënyrë të vepruari vret çdo shans pajtimi.

Vendosni kufij. Kufijtë janë thelbësorë për marrëdhëniet. Pa kufij të përcaktuar është e vështirë që të marrë atë që nevojitet. Nëse partneri juaj dëshiron të kalojë të gjithë kohën e lirë së bashku, por ju doni kohë për marrëdhënie të tjera, thoni “Unë dua të kaloj kohë së bashku, por edhe koha larg është e rëndësishme. Le të vendosim një kufi prej katër netësh në javë”.

Merrni parasysh nevojat tuaja. Të dy keni nevoja të vlefshme. Sidoqoftë, nuk mund t’i përmbushni plotësisht nevojat e njëri-tjetrit. Thjesht promovoni sjellje të shëndetshme. Nuk ka asgjë të keqe në komunikimin e nevojave tuaja nëse e bëni me respekt. Për shembull, thoni “Pas punës, më duhet pak kohë për veten time. Pas kësaj do të doja të kaloja kohë me ty”.

Zbuloni shkaktarët tuaj. A shkaktojnë gjëra të caktuara sjellje të varura emocionalisht? Po. Për shembull, kur kërkoni miratimin e bashkëshortit tuaj pasi vetëvlerësimi juaj fundoset, kur bëni një gabim. Zbulimi i shkaktarëve tuaj do t’ju ndihmojë të gjeni mekanizmin ideal të përballimit. Po në lidhje me përdorimin e bisedave pozitive për t’ju kujtuar sukseset tuaja? Mbani gjithnjë me vete një kartelë me fraza sigurie pozitive.

Nëse partneri juaj vazhdon të luftojë me varësinë emocionale, ata mund të gjejnë terapi individuale të dobishme. Është e domosdoshme që të dy të kërkoni mbështetje. Një terapist çiftesh mund t’iu ndihmojë sepse terapia ofron një mjedis pa gjykim.

A jeni me të për një kohë të gjatë, por partneri juaj dyshon në marrëdhënien tuaj? Mundohuni të gjeni një terapist. Ata mund t’ju ndihmojnë të punoni së bashku për të gjetur mënyra efektive për të komunikuar. Ata mund të ndihmojnë gjithashtu në zhvillimin e besimit më të fortë. Sjelljet e varura emocionalisht janë të vështira për tu përmirësuar. Megjithëse është thelbësore të ndërmarrësh hapa për të adresuar varësinë emocionale, ki parasysh që duhet të kesh dhembshuri dhe durim.