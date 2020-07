Sekretari i Përgjithshëm i ASH-së ka deklaruar se se ata nuk duan të marrin pjesë në pazaret e BDI-së për një kryeministër shqiptar informon TetovaSot

Ai këto komente i ka bërë në një intervistë për “Sloboden Pecat”, duke komentuar thirrjen e Ali Ahmetit që partitë shqiptare të bashkohen rreth idesë për kryeministrin shqiptar.

“Etnocentrizmi nuk do të jetë angazhimi ynë, por e mira e çdo qytetari në këtë vend. Që ky vend të përparojë, është më pak e nevojshme të kemi politikanë me prirje ta ndajnë shoqërinë në grupe brenda dhe jashtë, “ne” kundrejt “atyre”. Ne nuk duam të marrim pjesë në këtë lloj të pazareve. “Ajo që bëri Ahmeti ishte më shumë një mashtrim zgjedhor sesa një ide madhështore për bashkimin e shqiptarëve në vend.”ka deklaruar Taravari

Ai theksoi se Aleanca për Shqiptarët nuk ka pasur ende kontakte me LSDM-në ose me VMRO-DPMNE-në për negociata për përbërjen e qeverisë së ardhshme transmeton Tetovasot.

I pyetur nëse ekziston mundësia që BDI dhe Aleanca e Shqiptarëve të jenë në qeverinë e re, Taravari tha se është një mision i pamundur.

“Ne nuk na pëlqejnë lojërat e ndyra politike dhe llogaritjet. Në fund të fundit, me një të kaluar të pastër dhe të tanishme ne duam të hyjmë në qeverinë e ardhshme. Dhe me çdo kusht do të luftojmë për të ruajtur integritetin dhe konsistencën tonë ndaj qytetarëve. Në këtë kuptim, është një mision i pamundur që BDI dhe Aleanca të jenë në të njëjtin vend. Ne nuk duam të krijojmë një hibrid që nuk do të funksionojë, e as nuk mendojmë se duhet të lejojmë që partia jonë të shkrihet në një aleancë me një entitet që është plotësisht i degjeneruar dhe veprimet dhe pasojat e të cilit do të ndjehen për breza. “Do të përsëris, çmimi ynë është të marrim pjesë në zhvillimin e kësaj shoqërie, dhe jo në regresionin e saj,” tha Taravari.TetovaSot