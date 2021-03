“Në tërësi po zhvillohet hetim në kuadër të Prokurorisë Publike, të gjitha aktivitetet që jemi të obliguar t’i kryejmë, të sigurojmë dëshmi etj, I paraqesim dhe i parashtrojmë në Prokurorinë Publike, deklaroi sot ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski lidhur me rastin e Sasho Mijallkovit.

“Kur do të ketë mundësi ligjore që detajet të mund të ndahen me opinionin, sigurisht se kjo do të ndodh”, u përgjigj Sapsovski.