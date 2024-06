Maqedoni

Nikolloski: VMRO-DPMNE nuk ka qenë kurrë më e fortë!

Atë që premtojmë, e realizojmë me shumicë gjigante!”, tha mbrëmë vonë nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski, duke shpallur ligjin e miratuar, me të cilin do të riorganizohen ministritë dhe të cilin e kanë përkrahur 88 deputetë. Ligji për reformën e ministrive dhe organeve...