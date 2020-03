Koronavirusi vijon të përhapet në te gjithe botën, dhe ndërkohë që ndiqni lajmet, ka të ngjarë të keni dëgjuar edhe këshillat e shpeshta për larjen e duarve, mbulimin e kollitjeve tuaja dhe zakone të tjera të mira të higjenës.

Por në çdo artikull ka munguar një paralajmërim shumë i rëndësishëm, telefoni juaj!

Sipas një analize nga Journal of Hospital Infection, koronaviruset dhe mikrobet e tjera mund të jetojnë në sipërfaqe si qelqi, metali ose plastika deri në nëntë ditë. Dhe telefonat dihet se kanë më shumë baktere se vendet e tualetit.

Kjo do të thotë, pa marrë parasysh sa shumë larja e duarve dhe sanitizimi ju bëni, nëse ktheheni menjëherë dhe merrni një telefon të papastër, ju po ekspozoni potencialisht veten ndaj atyre mikrobeve të njëjta që sapo i shpëtuat.

Në fakt, drejtori i shërbimeve mjekësore të Ministrisë së Shëndetësisë në Singapor, Kenneth Mak, u tha gazetarëve në një konferencë për shtyp se pastrimi i telefonave celularë ishte një masë më e rëndësishme parandaluese sesa vënia e një maske për fytyrën.

Ju nuk dëshironi të dëmtoni aksidentalisht pajisjen tuaj të shtrenjtë celulare ndërsa përpiqeni ta pastroni atë, dhe shumë produkte të zakonshëm pastrimi mund ta bëjnë këtë vetëm. Por ekziston një mënyrë e duhur për të pastruar dhe dezinfektuar telefonin tuaj.

Së pari, pastroni ekranin dhe sipërfaqen. Ja çfarë ju duhet:

–Leckë e mikrofibrit

-ujë

-sapun

-Ja si duhet të veproni, siç rekomandohet nga Apple dhe Samsung:

-Fikni iPhone tuaj.

-Hiqni çdo mbulesë në pajisje.

-Fshini ekranin dhe sipërfaqet me një leckë të butë, pak të lagur, pa garzë.

-Nëse pajisja juaj është ende dukshëm e ndotur ose mikrobet janë shqetësuese, përdorni një leckë të butë pa garzë me ujë të ngrohtë me sapun.

MOS:

Fshini ekranin e telefonit tuaj me alkoolin apo ta pastroni me dezinfektues. Kjo mund të dëmtojë ekranin e pajisjes tuaj dhe të heq veshjen që mbron pajisjen nga vajrat dhe yndyrat.

Mos e përdorni telefonin tuaj në tualet. Një studim zbuloi se 88 përqind e njerëzve kanë pranuar ta bëjnë këtë, por një raport nga Qendra Kineze për Kontrollin e Sëmundjeve sugjeron që koronavirusi mund të ketë qenë në gjendje të përhapet kaq shpejt, sepse “është transmetuar përmes rrugës së mundshme fekale-orale.”