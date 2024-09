Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timcho Mucunski, do të presë sot Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës së Italisë, Antonio Tajani.

Siç thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, gjatë bisedës pritet të shkëmbehen mendime për marrëdhëniet dypalëshe mes dy vendeve dhe thellimin e bashkëpunimit ekonomik, bashkëpunimin rajonal dhe shumëpalësh, si dhe për të ardhmen e Bashkimit Evropian. procesin e zgjerimit dhe mbështetjen e Republikës Italiane për vendin tonë.

Gjithashtu do të diskutohen mundësitë për forcimin dhe intensifikimin e mëtejshëm të bashkëpunimit sektorial në fusha të ndryshme.

Tajanani do të mbërrijë në Shkup nga Mali i Zi dhe vizita në të dy vendet, siç njofton Ambasada Italiane në Shkup, është konfirmim i përkushtimit të vazhdueshëm të Italisë për zhvillim, stabilitet dhe ndjekje të integrimeve evropiane në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Ballkani Perëndimor është një prioritet i politikës sonë të jashtme, të cilës ne i kushtojmë vëmendje të vazhdueshme, edhe në nivel shumëpalësh, duke kryesuar grupin “Miqtë e Ballkanit Perëndimor”, me të cilët do të takohem sërish në Nju Jork pas disa ditësh, tha Tajani. para vizitës në të dy vendet, duke shtuar se me misionet dhe forumet e biznesit që zhvillohen me të gjitha vendet e rajonit, po hapen shtigje të reja për të forcuar eksportet dhe investimet e kompanive italiane.

Përveç takimit me kolegun Mucunski, Tajani do të takohet edhe me kryetaren Gordana Siljanovska-Davkova, kryetarin e Kuvendit Afrim Gashi dhe kryeministrin Hristijan Mickoski.

– Maqedonia është një partner kyç në sigurimin e një të ardhmeje të begatë dhe stabilitetit për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ne po punojmë për të kapërcyer çdo pengesë në rrugën e Shkupit drejt anëtarësimit në BE. Ka një potencial të madh për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tona dypalëshe, duke filluar nga bashkëpunimi në strategji dhe sektorë me vlerë të lartë të shtuar, tha Tajani, thuhet në njoftimin e Ambasadës Italiane.