“Arsyeja kryesore e kolapsit zgjedhor të LSDM-së janë pritshmëritë e tepërta që krijoi te qytetarët derisa ishte në opozitë. LSDM është zotuar se do të rivendosë lirinë dhe demokracinë dhe do të ndëshkojë anëtarët e qeverisë së mëparshme. Ai premtoi shumë, por pak arriti, thotë Naser Selmani, gazetar dhe publicist i agjencisë bullgare BGNES.

Përveç zgjidhjes së mosmarrëveshjes me Greqinë, që i hapi rrugën anëtarësimit në NATO, premtimet e tjera ishin ose ndryshime të vogla në sistem ose vazhdim i mënyrës së vjetër të punës. “Përfundimisht, qeveria e LSDM-së nuk tregoi ndonjë rezultat të dukshëm ekonomik, përkundrazi pati rënie të investimeve të huaja në vend dhe rritje të emigrimit të të rinjve që nuk shohin më perspektivë në vend”, tha Selmani.

Sipas tij, një nga arsyet kryesore pse LSDM-ja e humbi mbështetjen e votuesve ishte pamundësia për të filluar negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Qytetarët donin një qeveri që do t’i zgjidhte problemet, jo do të arsyetonte pse nuk mund t’i zgjidhte ato”, tha Selmani.

“Zaev zgjodhi strategjinë e gabuar në zgjidhjen e mosmarrëveshjes me Bullgarinë, pa të cilën nuk mund të fillojnë negociatat. Në vend që të përfshiheshin seriozisht në negociatat me Sofjen për të gjetur një zgjidhje kompromisi për mosmarrëveshjen, ata prisnin që BE ose SHBA të bënin presion mbi Bullgarinë për të zhbllokuar procesin.

Kur kjo nuk ndodhi, marrëdhëniet me Bullgarinë u përshkallëzuan më tej me përhapjen e ndjenjave anti-bullgare dhe euroskepticizmit përmes mediave të kontrolluara nga qeveria.

Kjo u shoqërua me akuza ndaj BE-së për mos zgjidhjen e problemeve në Ballkanin Perëndimor.

“Nuk besoj se ne si shtet kemi kapacitete politike për të ofruar zgjidhjen më të mirë të situatës së re, sepse kemi një elitë politike që në radhë të parë ka për interesat e saj personale dhe partiake, jo interesat e shtetit.

Selmani beson se tani më së miri do të ishte të formohej një qeveri tranzitore, e mbështetur nga të gjitha partitë parlamentare, e cila do të ketë tri detyra kryesore; të përgatitet një strategji e shpejtë për përballimin e krizës energjetike, të zgjidhet mosmarrëveshja me Bullgarinë dhe të fillojnë negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe në fund të përgatiten për zgjedhje të parakohshme sa më shpejt të jetë e mundur.

“LSDM së bashku me BDI-në në Kuvend do të mundohen që të mos e pranojnë dorëheqjen e Zaevit dhe në këtë mënyrë të thellojnë krizën politike.

Në anën tjetër, VMRO-DPMNE së bashku me partitë opozitare shqiptare do të rrisin presionin ndaj qeverisë për të dhënë dorëheqje dhe për të krijuar një shumicë të re parlamentare që do ta përgatisë vendin për zgjedhje të reja parlamentare. Zgjidhja përfundimtare duket se do të imponohet nga komuniteti ndërkombëtar, i cili do të përpiqet të gjejë një zgjidhje kompromisi mes dy vendeve. “Ajo ndoshta do të shtyjë që mosmarrëveshja me Bullgarinë të përfundojë dhe të fillojë negociatat me Bashkimin Evropian, kështu që zgjedhjet ndoshta do të shtyhen deri në pranverë”, tha Selmani për BGNES.