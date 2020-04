Në RMV ndalesa e lëvizjes së popullatës filloi prej orës 16:00 dhe do të zgjasë deri të hënën në orën 05:00. Me këtë fillon karantina 61 orëshe për të gjithë qytetarët në të gjithë vendin.

Gjatë orës policore Inspektorati Shtetëror i Tregut në çdo qytet ka ekipe kujdestare të cilat do të bëjnë kontrollin e marketeve të cilat punojnë dhe nëse kanë leje përkatëse, deklaroi drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Stojko Paunovski.

“Përveç marketeve të cilat janë caktuar nga Shtabi i Krizave në qytete, të tjerat nuk kanë të drejtë të punojnë edhe nëse hasen duke punuar do të sanksionohen”, theksoi Paunovski.

Sqaroi se të gjitha objektet hotelierike për të cilat është bërë procesverbal dhe janë mbyllur nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, fillimisht janë dorëzuar urdhëresa pagesore për gjobë, dhe nëse nuk paguhen në afatin e caktuar, atëherë dërgohen në gjykatë.Çdo komunë ka njoftuar se gjatë orës policore këtë fundjavë do të asistojnë në plotësimin e nevojave të qytetarëve për medikamente shëndetësore. Nga komuna e Çairit njofojnë se bartja e barnave nga barnatoret do të jetë prej orës 10:00 deri në orën 20:00. Disa markete do të punojnë edhe online për qytetarët.