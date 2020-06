Shkollat e mesme profesionale në rajonin e Pollogut do të pranojnë gjysmë-maturantë edhe në afatin e tretë për regjistrim. Në dy afatet paraprake, nuk janë plotësuar të gjitha vendet e lira. Në shkollën e mesme teknike të Gostivarit vende të lira kanë mbetur në drejtimet makineri, automekanik dhe teknologji ushqimore.

“Me mbarimin e shkollës së mesme teknike, ato në të ardhmen kanë të drejtë të jenë edhe biznesmen edhe të inkorporohen në ndërmarrje të ndryshme private apo kompani të ndryshme në tregun e punës. Ndaj, apeloj edhe një herë që ta shfrytëzojnë rastin të rinjtë apo semimaturantët që të mbarojnë një shkollë të mesme profesionale”- deklaroi Besir Saliu, sh.m.t.k “Gostivari”.

Në shkollat e mesme të Tetovës në të dy afate janë regjistruar 995 gjysmë-maturantë me mësim në gjuhën shqipe, 264 në gjuhën maqedonase dhe 11 me mësim në gjuhën turke. Ulje të pikëve nuk do të ketë për afatin e tretë për regjistrim.

Gjysmë -maturantët që tashmë janë refuzuar nga ndonjë nga shkollat e mesme kanë edhe një mundësi konkurrimi, Bëhet fjalë për afatin e tretë për regjistrim, të hënën me 29 qershor./Alsat/