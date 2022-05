Qendra për Menaxhim me Kriza, konform informatave nga Drejtoria për Punë Hidrometereologjike, ka bërë thirrje preventive dhe u rekomandon qytetarët që nga pasdita e sotme dhe në fundjavë t`u shmangen lëvizjeve afër shtretërve të lumejve.

Konkretisht, ka shumë gjasa që në disa pjesë të vendit, të ketë koncentrimit të madh të reshjeve në hapësirë të caktuar, të përcjellë me mot të lig lokal.

Nga QMK-ja thonë se ekziston mundësia e madhe që shirat e rrëmbyeshme të shkaktojnë përmbytje dhe derdhjen e ujrave.

Drejtoria për Punë Hidrometereologjike ka njoftuar se gjatë fundjavës disa rajone do të përfshihen me jostabilitet metereologjik me reshje të rrëmbyeshme të shiut, bubullimave dhe erës së fuqishme lokalisht në formë të motit të ligës dhe breshërit.

Të dielën, për disa gradë do të ulen temperaturat ditore, kurse nga e Hëna do të zvogëlohet jostabiliteti metereologjik dhe do të mbretërojë mot më i ngrohtë.