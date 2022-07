Prokurori publik, Ljubomir Joveski, ka pranuar ankesën nga Drejtoria e Policisë Financiare, pasi Administrata ka reaguar për bastisjen e kryer javën e kaluar nga Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit pas kallëzimit penal se arriti tek ata.

Lajmin e kanë konfirmuar për “Fokus” nga Prokuroria/

“Prokurori publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut ka pranuar ankesën nga Drejtoria e Policisë Financiare. Po ndërmerren veprimet për shqyrtimin e pretendimeve dhe më pas do të merret vendimi përkatës”, njofton Prokuroria.

Sipas Drejtorisë së Policisë Financiare, “kontrolli ka shkaktuar dëme të mëdha në reputacionin e institucionit, të gjithë punonjësve të tij si dhe në reputacionin dhe integritetin e drejtorit të tij, si dhe “uljen e besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor dhe prishjen e themeleve të një shteti juridik”.

“Nga përmbajtja e urdhërit, sipas Policisë Financiare, mund të konstatohet se ai është i “përgjithshëm, i paqartë dhe lë hapësirë ​​për interpretim të lirë”, gjë që vë në dukje se kërkuesi për bastisjen, nuk ka një objektiv të qartë dhe specifik që mund të provohet materiali që ka dashur të sigurojë me zbatimin e kësaj mase, i cili vetëm do të forconte më tej dyshimin e bazuar dhe do të plotësonte materialin dëshmues tashmë të siguruar për një lloj krimi të kryer”, deklaruan nga Policia Financiare.

Javën e kaluar prokuroria ka ushtruar kontroll në Policinë Financiare, por askush nuk ka bërë të ditur se çfarë saktësisht po kërkohet.