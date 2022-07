Astrologët theksojnë se kombinimi i sundimit të Gaforres dhe Marsit në shenjën e Demit në korrik do të sjellë maturi për shumë njerëz përsa i përket menaxhimit të parave. Ndikimi i planetëve përforcon nevojën për siguri dhe horoskopi premton fitime të konsiderueshme për tre shejat e horoskopit.

Binjakët

Bëhuni gati për plane të reja financiare, dielli shkëlqen në shtëpinë tuaj të fitimeve dhe pronës personale. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se duhet të filloni të shpenzoni tepër tani. Përkundrazi, mund t’ju duhet të “shtrëngoni rripin” pak, por vetëm në mes të muajit dhe më pas planetët t’ju dërgojnë fitime të këndshme.

Virgjëresha

Prej disa kohësh po mbani barrën e kufizimeve financiare, por lehtësimi vjen së shpejti. Nga mesi i muajit do të shpëtoni nga borxhet më të mëdha ose ndonjë deficit në buxhet në të cilin keni rënë. Megjithatë, ka mundësi që në shtëpi ose me partnerin të keni diskutime për paratë. Nëse ndani një buxhet me dikë, siguroni një ngarkesë të barabartë pune këtë muaj.

Peshorja

Është koha për trazira në karrierë dhe është gjithashtu interesante që sundimtari juaj Venusi – që nga mesi i korrikut – banon në shtëpinë tuaj të aventurave. Horoskopi paralajmëron mundësinë e një marrëdhënieje mes punës dhe destinacioneve ekzotike. Mos harroni se fitimi nuk është gjithmonë vetëm monetar – një udhëtim fantastik është i mundur, si dhe që rezulton në fitime të larta në të ardhmen. /abcnews.al