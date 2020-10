Donald Trump ishte në New Hampshire të dielën, por Udhëheqësi i Unionit të New Hampshire, një gazetë konservatore në një shtet me një traditë krenare konservatore, nuk ishte prezent në fushatën e Trump.

Në një editorial , bordi i gazetës mbështeti Joe Biden, duke shkruar se ndërsa Trump “nuk gabon 100% … por gabon 100% me Amerikën”.

Ishte hera e parë në më shumë se 100 vite që gazeta mbështet një demokrat.

Biden “duhet të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara”, shkruhej në editorialin e tij, “sepse ai është i kujdesshëm, i besueshëm dhe me përvojë. Ai duhet të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara sepse është zotuar të ndjekë shkencën dhe do të shpëtojë vendin nga kjo pandemi “.

Një ditë më vonë, në Shtëpinë e Bardhë, shefi i stafit të Trump, Mark Meadows, pranoi humbjen kundër Covid-19, duke thënë : “Ne nuk do të kontrollojmë pandeminë.”

Trump kërkoi mbështetje në New Hampshire të dielën, pavarësisht sondazheve që tregojnë fitues Biden me një epërsi prej më shumë se 10 pikësh.

Ai u përshëndet nga udhëheqësi i gazetës i cili tha: “Joe Biden mund të mos jetë presidenti që duam, por në vitin 2020 ai është presidenti për të cilin kemi më shumë nevojë. Ai do të jetë një president i cili do të bashkojë njerëzit dhe do të përmirësojë strukturat e shtetit”.