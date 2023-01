“BDI njihet për demokracinë e brendshme, secili ka të drejtë në idetë e veta, por përderisa nuk kalohet kufiri i anarkisë. E kam ndjesinë se tashmë jemi në atë kufi”.

Këtë e tha sot Bujar Osmani në cilësinë e zëdhënësit të BDI-së i pyetur për të komentuar mundësinë që “Grupi i zjarrit” të formojë grupin e tyre parlamentar në Kuvend.

“Gjithkush ka të drejtë të veprojë ashtu siç është i bindur. BDI është e njohur dhe e njohur për demokracinë e brendshme, për mundësinë që njerëz të ndryshëm të paraqesin ide të ndryshme që ndryshojnë nga shumica. Por kjo është derisa të kalohet një vijë anarkie. Pastaj çdo organizatë merr masa për të ruajtur funksionimin e saj. Kam ndjesinë se jemi tashmë në atë kufi, edhe pse do të inkurajojmë atë kulturë në BDI që të gjithë të shprehin mendimin e tyre dhe publikisht, edhe nëse është ndryshe nga shumica, por vendimmarrja do të mbetet me vendimmarrjen e shumicës, dhe secili do të mund të shprehë pikëpamjet e tij ku të dojë, çfarë të dojë”.

“Por ai do të duhet të respektojë vendimet e shumicës në organizatë. Kështu funksionon çdo organizatë, kështu do të punojë edhe BDI-ja”, tha Osmani pas vizitës në qendrën policore në Gjorçe Petrov.

Ndryshe, ditëve të fundit të dy grupet e BDI-së kanë filluar takime informative me qytetarët në qytete të ndryshme në vend.