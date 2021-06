Oda e Pavarur e Hotelierëve të Maqedonisë është e pavarur nga vendimi i djeshëm i qeverisë për t’i dhënë 2.204 ndërmarrjeve hotelierike 5.77 milion euro në masa anti-kovidante për tre javë mos-funksionimi gjatë prillit.

Sipas OPH, qeveria ka bllokuar më shumë se 4.000 objekte hotelierike me mbi 10.000 punonjës. Nga Oda thonë se njoftimi fillestar brenda paketës së gjashtë të masave ekonomike ishte që të mbulonte 6.000 objekte hotelierike me mbi 17.000 të punësuar dhe pagesa të një totali prej 9.9 milion euro si kompensim për humbjet dhe dëmet për periudhën kur ato u mbyllën.

Siç thonë nga atje, kjo do të thotë që dy të tretat e objekteve hotelierike morën një dush të ftohtë dhe mbetën me fatura boshe nga ndihma e pritshme financiare e pakthyeshme dhe mbështetja për kompensimin dhe humbjet që kishin për shkak të ndalimit të punës me mysafirë nga 6 deri 27 Prill.

“Qeveria dështoi t’i mbajë premtimet dhe njoftimet e saj dhe mori vendim për të paguar vetëm 2.204 nga pothuajse 6.500 kompani në industrinë e hotelierisë, të cilat u mbyllën me një vendim në periudhën prej 6 deri më 27 prill, dhe do tu paguaj shuma në vlerë prej 354.656.831 denarë ose 5.77 milion euro”, thonë nga OPH.