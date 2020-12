Masat e reja kufizuese që parashikojnë shkurtimin e orëve të punës do të nënkuptojnë humbje prej 18-22 milionë euro për objektet gastronomike. Për më tepër, ata do t’i bëjnë ata të racionalizojnë numrin e të punësuarve, paralajmëron Oda e Pavarur Gastronomike (OPG).

Sipas OPG, nëse masa të tilla miratohen, një seri e re e mbështetjes së drejtpërdrejtë për furnizuesit e ushqimit duhet të miratohet menjëherë për të ndihmuar në kompensimin e humbjeve.

“Vëmendja jonë sot është përqendruar në seancën e planifikuar të Qeverisë, në të cilën këto vendime të Komisionit për Sëmundje Infektive duhet të rishikohen dhe miratohen. Ne presim dhe shpresojmë që Qeveria dhe kryeministri gjatë vendimmarrjes dhe diskutimeve për justifikimin e këtyre vendimeve do të marrin parasysh humbjet dhe dëmet që do të ndodhin më tej me miratimin e tyre dhe që ata do të propozojnë dhe marrin vendime për kompensim adekuat për furnizuesit e ushqimit të cilët për shkak të mohimit të mundësisë për punë u është bërë humbje e pakompensueshëm dhe dëm i pariparueshëm, deklaroi kryetari i OPG, Zdravko Josifovski.

Ai publikisht pyet nëse ministri Venko Filipçe dhe anëtarët e Komisionit për Sëmundje Infektive besojnë seriozisht dhe me të vërtetë se vetëm me mesazhe kufizuese selektive të destinuara për industrinë e hotelierisë, do të kontribuojnë në mbrojtjen e shëndetit publik dhe shëndetit të qytetarëve.