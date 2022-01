Për të gjitha efektet negative në ekonomi është fajtor direkt pengu i Kovaçevskit. Ai është zv. ministër i Financave derisa borxhi të kalojë 60% të BPV-së, ndërsa ne kemi numrin më të ulët të investimeve të huaja direkte në rajon dhe ndërkohë që ekonomia dhe qytetarët po përballen me inflacion, thuhet në komunikatën e OBRM-PDUKM-së.

“I njëjti Kovaçevski dhe LSDM me pamundësinë e tyre kontribuan në rritjen e çmimit të energjisë elektrike dhe ngrohjes për 15%. Qytetarët nga ky muaj do të paguajnë së paku 1500 denarë më shumë si pasojë e pamundësisë së LSDM-së dhe Kovaçevskit për të gërmuar me kohë thëngjill dhe për të siguruar gaz të lirë.

Nuk mund të ishte më mirë me LSDM-në dhe pengun Kovaçevski. Çdo muaj i kaluar me ta po përkeqësohet”, thonë nga OBRM-PDUKM.

Nga atje shtojnë se Maqedonisë i duhen zgjedhje të shpejta të parakohshme parlamentare dhe një qeveri e re që do të dijë të përballet me sfidat.