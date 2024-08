Me ngjarje të ndara të pushtetit dhe opozitës shqiptare, sot (13 gusht) në Shkup bëhen 23 vjet nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, e cila i dha fund konfliktit disamujor në vend në vitin 2001.

Qeveria do ta shënojë përvjetorin e Marrëveshjes Kornizë me seancë formale në ora 13:00, në të cilën, siç është paralajmëruar, do të flasin kryeministri Hristijan Mickoski dhe zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Izet Majiti. Ngjarja do të transmetohet drejtpërdrejt në Facebook dhe në kanalin e Qeverisë në YouTube.

Më herët, në ora 10:00 në Klubin e deputetëve në Shkup, në organizim të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, do të mbahet panel diskutimi me temën “23 vjet pas Marrëveshjes Kornizë, decentralizimi mbetet sfidë”, në të cilin. Përveç zëvendëskryeministrit Mejiti, panelistë janë shpallur edhe ministri i Vetëqeverisjes Lokale Zlatko Perinski dhe profesorët Rizvan Suleimani, Nano Ruzhin, Afrim Osmani dhe Buyamin Bela.

Në mbrëmje Medgiti do të organizojë edhe një pritje zyrtare në Muzeun e Artit Bashkëkohor në Shkup.

Një festë të veçantë do të organizojë Fronti Evropian, i udhëhequr nga BDI. Ata do ta shënojnë 23 vjetorin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit me një manifestim të titulluar “Akademia për legjitimitet” që do të mbahet në mesditë në hotelin Aleksandar Palace në Shkup.