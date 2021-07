Kosova po bën paraqitje të jashtëzakonshme në Xhudo në Lojërat Olimpike. Pas Krasniqit dhe incidentit të vogël me Kelmendin që u eliminua shpejt, tani është pranë një medalje edhe Nora Gjakova.

Majlinda Kelmendi nuk përsërit “Rio 2016”, eliminohet qysh në ndeshjen e parë nga Lojërat Olimpike

Luftëtarja dardane arriti deri mes 4 më të mirave duke hequr qafe shumë shpejt holandezen Sanne Verhagen në raundin e dytë ndërsa në çerekfinale mundi xhudisten sllovake, Kaja Kajzer me IPPON, duke dominuar gjatë gjithë duelit.

Nora fillimisht mori një waz-ari, kurse më vonë e përfundoi ndeshjen me IPPON për t’u kualifikuar në gjysmëfinale ku do të përballet me japonezen Toshida.