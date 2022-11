Maqedoni

Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në vend do të jetë pjesërisht i vranët dhe më i freskët me reshje të kohëpaskohshme lokale shiu. Në zonat malore, veçanërisht në pjesët perëndimore do të ketë reshje të kohëpaskohshme shiu dhe bore, e vetëm në malet më të larta borë. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare,...