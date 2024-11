Të shtunën do të fillojnë aktivitetet konkrete për ndërtimin e autostradës Prilep – Manastir, projekt të cilin e pret i gjithë rajoni i Pellagonit. Autostrada do të jetë moderne me gjithsej gjashtë korsi, me tre korsi në të dy anët dhe një rrugë alternative ndihmëse. Për tre vjet do të kemi një autostradë të re moderne që do të sjellë zhvillim ekonomik në rajonin e Pellagonisë, është përgjigjur zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski në pyetjen e deputetit.

“Nga Gradsko deri në hyrje të Prilepit do të vozitni në një autostradë të shpejtë, këtu do të ketë një rrethrrotullim ku do të hyni në Prilep në të majtë dhe do të vozitni në të djathtë për në Manastir në një autostradë të re. Për tre vjet nga sot do të kemi zgjidhje autostrade nga Shkupi në Manastir, që do të thotë se udhëtimi nga Shkupi në Prilep do të reduktohet në një orë e dhjetë minuta, dhe në Manastir në një orë e dyzet minuta, që do të thotë se dinamika e zhvillimit, lëvizja e ekonomisë, e biznesit sepse një pjesë e madhe e PBB-së vjen nga ky rajon. Përfitojnë edhe komunat e asaj pjese Krivogashtani, Krusheva, Mogilla, Novaci, Resnja. Ky është një projekt i madh që nuk është parë në Maqedoninë Qendrore dhe që do të ndryshojë tërësisht imazhin në rajonin e Pellagonit”, tha zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.

Ai theksoi se në periudhën e kaluar është përballur me sfida të shumta për këtë projekt, siç është çminimi i mjeteve të shumta shpërthyese nga Lufta e Parë Botërore, ku me ndihmën e Ministrisë së Mbrojtjes është intensifikuar dinamika e deminimit në terren dhe 12 kilometra u liruan për punë. Problemi më i madh, siç tha ai, ka qenë edhe shpronësimi, i cili në tre muajt e fundit janë zgjidhur rreth 2400 raste të shpronësimeve, tri herë më shumë se sa është bërë më parë, tha ministri Nikolloski.

Ai shtoi se janë duke punuar në mënyrë aktive në ndërtimin e autostradës së shpejtë Gradsko-Drenovë, e cila pritet të hapet për qarkullim deri në Vitin e Ri, si dhe në ndërtimin e autostradës nga Drenova në Farish, e cila pritet të përfundojë dhe hapur për qarkullim në pranverë të vitit të ardhshëm.

“Ne vendosëm të mos bëjmë llogaritë dhe të punojmë. Rruga e shpejtë ka qenë para ndërprerjes së kontratës, duke pasur parasysh se kjo rrugë po punohet me mjete nga BE-ja dhe mjete nga buxheti. Për një vit e gjysmë nuk u formua një komision, që do të thoshte se kontrata do të zgjidhej, kontraktori do të duhej të shkonte në arbitrazh dhe me një mundësi të madhe për të fituar arbitrazhin. E kemi formuar komisionin, i kemi tejkaluar problemet dhe po punohet në mënyrë aktive në ndërtimin e tij dhe pres që deri në Vitin e Ri të përfundojë faza e parë deri në Drenovë dhe në pranverë të vitit të ardhshëm nga Drenova në Farish, tha. ministri Nikolloski.

Ai bëri të ditur se Vitin e ardhshëm Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do të zgjedhë një kontraktues për përfundimin e autostradës nga Farishi në Prilep.