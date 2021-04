Murati është rikthyer dot në “Përputhen” pas një jave që qëndroi në Turqi. Murati tregoi se e ka marrë malli për Sindin dhe i kishte sjellë asaj e konkurrentëve të tjerë bakllava.

Murati duhet të bënte zgjedhje mes Sindit dhe Olës, vajzës së re që e zgjodhi për takim.

“Situatë e vështirë. E kam menduar dhe nëse Sindi nuk do mërzitej me mua, dua një takim me Olën që të shoh se ku jam. Kam hall se nëse dal dhe këtë herë me Sindin, nuk e njoh më Olën”, tha Murati.

“Më bëhet qejfi që Murati pranoi”, u përgjigj Ola.

Ndërsa Sindi tha se i vjen mirë që Murati zgjodhi Olën pasi donte ta shihte në takim me një vajzë tjetër.