Moti sot do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare. Paradite do të ketë mjegulla ndërsa pasdite në pjesën perëndimore të vendit do të fryjë erë në drejtim jugore. Gjatë mesnatës pritet të ketë reshje të shiut.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë nga -2 deri tre gradë celsius, ndërsa temperatura ditore nga nëntë deri 15 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë, me diell dhe me vranësira mesatare ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 12 gradë celsius.