Moti gjatë fundjavës do të jetë i ndryshueshëm dhe ftohë me periudha të diellit.

Në pjesët lindore të vendit pritet të ketë reshje të dobëta të borës. Do të fryjë erë në drejtim verior.

Temperatura minimale do të jetë nga -13 deri 4 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga -2 deri 7 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i vranët, me periudha të diellit dhe ftohtë. Do të fryjë erë në drejtim verior, ndërsa temperatura do të jetë nga -8 deri 5 gradë celsius.

Edhe gjatë ditës së diell moti do të jetë i vranët dhe i ftohë me periudha të diellit. Temperaturat do të jenë nën mesataren për këtë periudhë të diellit. Rritje të temperaturave do të ketë të hënën dhe ditët në vazhdim.