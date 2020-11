Maqedoni

Koronaivirusi në Maqedoni: 25 viktima dhe 1064 raste të reja me Covid-19, shërohen 507 pacientë

Ministria e Shëndetësisë njofton se në 24 orët e fundit janë kryer 3096 testime për COVID-19, dhe prej tyre 1064 kanë rezultuar pozitivë. Kryeson Shkupi me 541 raste e ndjekur nga Kumanova me 57. Po ashtu në 24 orët e fundit janë regjistruar 25 viktima, ndërsa janë shëruar 507 persona. Me...