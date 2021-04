Kreu i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski derisa komentoi dorëheqjen e Dragi Rashtovskit deklaroi se dorëheqje duhet të jep komplet Qeveri dhe se Rashtovski duhet të përfundoj në burg.

“Dorëheqje duhet të jep kjo qeveri kriminele, jo Rashkovski, Rashkovski duhet të jetë atje ku e ka vendin, në burg. Nuk mundet një nëpunës me pagë me disa qindra euro ose një profesor në fakultet të ndërtoj pallat me mijëra metra katror, të shkoj për pushime në kohë pandemie atje ku ishte dhe të na tregoj se kanë qen aranzhmanet e lira dhe se vozitet me furiostrada të reja në vlerë prej 70-80 mijë euro. Në rast se kjo konfirmohet si e vërtet, atëherë kjo është edhe një turp i kësaj qeverie. Paramendoni nëse se personi në fjalë i cili llogaritet si njeri shumë i afërt i Zaevit ka arritur një pasur të këtillë, atëherë shtrohet pyetja se çfarë kanë bërë të tjerët”, tha Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së.