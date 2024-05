Sot në Maqedoni dhjetëra mijëra fëmijë janë jashtë procesit arsimor, mbi 80 mijë jetojnë në varfëri të rëndë të rënduar me luftën e zhveshur për jetë. Unë refuzoj të flas për edukimin në nivelin e fjalëve dhe të koklaviturave, por ai duhet të bazohet në vepra. Është shkatërruese që shumë fëmijë, shumë njerëz jo vetëm që nuk përfshihen në procesin edukativo-arsimor, por u privohet mundësia të jenë si moshatarët e tyre dhe të kenë të njëjtat kushte për arsimim. Shumë nga të rinjtë janë të detyruar të punojnë që në moshë të re, duke hequr dorë nga ëndrra e tyre për një shans nëpërmjet arsimimit. Akoma më shqetësues është shtrembërimi moral në shoqëri ku imoralja paraqitet si morale, e imoralja si parim që duhet ndjekur, theksoi kryetari i VMRO-DPMNE-së nga Struga Hristijan Mickoski në festën me rastin e festës. festa e apostujve të barabartë St. Kirili dhe Metodi.

Ai shtoi se korrupsioni ha çdo pore të lirë në shoqëri. Shkatërron të gjitha standardet, krijon dekadencë dhe bëhet pjesë e një kulture qeverisjeje, ku dhënia e ryshfetit, dhënia e ryshfetit është një gjë krejtësisht normale dhe e pashmangshme. Nga ana tjetër, njerëzit e ndershëm, shumica e njerëzve, të ndershëm, punëtorë dhe që kanë ëndërruar shumë pa e realizuar atë ëndërr të vërtetë, tashmë janë lodhur duke pritur.

E di mallin e secilit prej jush këtu, por edhe mallin e mijëra të tjerëve në mbarë Maqedoninë tonë që thonë se ky është shansi i fundit për vendin tonë. Shumë njerëz të mirë tashmë janë larguar nga vendi ose jetojnë një jetë të udhëtimit të vazhdueshëm nga vendi i tyre i lindjes në vendin e tyre të ri, ku punojnë dhe luftojnë. Asnjëherë nuk duhet t’i fajësojmë këta njerëz, por fajin duhet ta kenë të gjithë ata që për më shumë se 3 vjet thanë se po e ndiqnin ëndrrën, por në fakt nuk arritën të ndërtojnë një Maqedoni të lirë, të begatë dhe të suksesshme, theksoi Mickoski.

Mickoski theksoi se me shumë ndarje që rregullisht janë perde pas së cilës fshihen interesat individuale dhe shpesh edhe fitimprurëse. Me shumë urrejtje të mbjellë ndaj njëri-tjetrit dhe mure artificiale të ngritura mes njerëzve të vërtetë, të cilëve u shërbehet ajo farë e keqe.

Ajo farë e së keqes dha fryt të helmuar. Dhe e bëjnë sepse kanë frikë, sepse e dinë se nëse nuk janë në pushtet, nuk janë të denjë për privilegje dhe nuk kanë asnjë vlerë të shtuar në shoqëri. Populli ka humbur shumë, çështja është shumë serioze për ata që kërcënojnë të mendojnë se ka më shumë për të humbur në një situatë ku të gjithë jemi në prag, në vijën që nuk mund ta kalojmë dhe që vjen deri në këtë ose nuk do të jemi, apo jo, si dhe fakti që nuk kemi zgjedhje, as luks që kësaj radhe të dështojmë”, tha Mickoski.

“Qëllimi im është të kapërcej të gjitha ndarjet, të mposht çdo urrejtje dhe të përballoj burimet e asaj të keqeje me përgjegjësinë që duhet të jetë e pashmangshme, absolute dhe jo selektive”, tha ai.

Ai theksoi se njerëzit e dinë se për të gjithë ne është i njëjti qiell nën të cilin jetojmë, pikëllojmë dhe gëzohemi.

Pas meje është Liqeni i Ohrit, bregu i të cilit ka bashkuar njerëz të përkatësive të ndryshme etnike dhe fetare për mijëra vjet. Nuk ka të majtë apo të djathtë, qeveri apo opozitë, nuk ka një komb të keq apo të mirë, ka vetëm një Maqedoni, me njerëz të denjë që e meritojnë lumturinë. Ekziston vetëm një Maqedoni e jona. Me një histori para së cilës ne përkulemi dhe një të ardhme që duhet ta krijojmë vetë dhe për të cilën jemi gati të luftojmë. Nuk kemi kohë për të humbur duke qarë për padrejtësitë e bëra ndaj nesh, as për mundësitë e humbura të atyre para nesh. Ne vetë duhet t’i krijojmë këto raste dhe të veçojmë fitoret e përbashkëta, theksoi Mickoski.