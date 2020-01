Kryetari i VMRO-DPMNE-së në një konferencë për shtyp për qeverinë e re teknike, që duhet të votohet nesër, tha se kandidatin për ministër të Brendshëm do ta bëj të ditur pasi të jetë konsultuar në telefon me kryeministrin Zoran Zaev. Sepse, sipas tij, nuk dëshiron më veto nga ana e LSDM-së dhe e Zoran Zaevit, siç ndodhi me kandidatin e propozuar më herët, Dragan Koavçki.

Hristjan Mickoski, pas mospranimit të kandidatit të mëparshëm, akuzoi kryeministrin Zoran Zaev se është kundër profesionistëve, kundër të aftëve prandaj dhe nuk e pranojnë propozimin e tyre të një profesionistë për ministër të Brendshëm.