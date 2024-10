Kryeministri Hristijan Mickoski konsideron se tani është e kotë t’i dërgohet një letër Bashkimit Evropian, sepse gjithçka që duhet të përmbahej në letrën tashmë është diskutuar me liderët e Bashkimit Evropian dhe me Presidenten Ursula Von der Leyen e cila vizitoi vend të enjten.

Në një deklaratë për media të dhënë sot në Komunën e Aerodromit, kryeministri tha se qëndrimi i vendit është i qartë dhe se për të nisur procesin e ndryshimeve kushtetuese, Kuvendi bullgar duhet të ratifikojë Marrëveshjen e anëtarësimit të vendit tonë. për hyrjen në Bashkimin Evropian.

Për të filluar procesin e ndryshimeve kushtetuese, është e nevojshme që të pranohet ajo që ne propozojmë dhe pikërisht atëherë Parlamenti bullgar të ratifikojë Marrëveshjen e anëtarësimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian, që ato ndryshime kushtetuese të jenë të vlefshme. Mendoj se është një zgjidhje e drejtë për të gjithë, duke pasur parasysh situatën në të cilën na udhëhoqi Qeveria, ku fjalën kyç e kishte Bujar Osmani dhe pas tij prinin Maricic dhe Kovacevski. Tani e marr vesh se çfarë është bërë në atë periudhë dhe informacionet janë vërtet tronditëse, prandaj po luftojmë fort. Nuk do të ketë ndryshime të tjera kushtetuese derisa të jem kryeministër, nuk do të pranoj ultimatume dhe diktatet – tha Mickoski.

Për zgjedhjet e nesërme në Bullgari, ai tha se nuk mund të veçojë se kush do të ishte bashkëbisedues më i mirë, por se është logjike që dëshiron të fitojë partinë e Borko Borisovit, me të cilin është pjesë e Partisë Popullore Evropiane.

Unë supozoj se qytetarët bullgarë e dinë më së miri kë të zgjedhin dhe t’i përfaqësojnë ata si në parlamentin bullgar ashtu edhe në qeverinë e ardhshme bullgare. I uroj zgjedhje të suksesshme, të ndershme dhe demokratike dhe të zgjedhin qeverinë më të mirë që ata mendojnë se do të funksionojë në interes të qytetarëve bullgarë dhe që do të promovojë stabilitet në rajon dhe marrëdhënie të mira fqinjësore. Nuk mund të veçoja se kush do të ishte një bashkëbisedues më i mirë, por mund të them se me partinë GERB, që drejtohet nga Borko Borisov, jemi në të njëjtën familje në Partinë Popullore Evropiane dhe është e logjikshme që do të dëshiroja një partia politike që vjen nga familja jonë për të fituar zgjedhjet – tha Mickoski.