Takim produktiv, diskutim efikas dhe shpresëdhënës është përshtypja e kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Hristijan Mickoski dhe përfaqësuesve të Odës Ekonomike të Gjermanisë (OA-Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) që u mbajt në Berlin. Në takim u promovuan mundësitë dhe kapacitetet investuese në vend, ndërsa kompanitë e huaja shprehën interesim për investime të reja në vend.

“Mund të them se patëm një takim shumë të hapur, të ndershëm dhe produktiv me përfaqësuesit e Dhomës Gjermane të Tregtisë, seksioni përgjegjës për Evropën Lindore dhe Juglindore. Një pjesë e madhe e kompanive që ishin të pranishme në këtë takim tashmë janë të pranishme me fabrikat e tyre prodhuese këtu. Kishte edhe kompani të tilla që pa mëdyshje shprehën dëshirën për të investuar tek ne dhe për të qenë prezente në tregun maqedonas. Natyrisht, kemi shkëmbyer detaje për kontakte të mëtejshme dhe mendoj se shumë shpejt sot do të na vizitojnë, do të hapim negociatat për investimin e tyre të mundshëm. Synimi ynë si Qeveri që në fillim ka qenë përgatitja e klimës së investimeve dhe rritja e aktivitetit investues të kompanive jo vetëm vendase dhe të huaja. Mendoj se në Gjermani kjo është një mundësi jashtëzakonisht e madhe, duke pasur parasysh që tregtia jonë i kalon më shumë se pesë miliardë euro. Mijëra qytetarë tanë punojnë në kompani në pronësi të investitorëve gjermanë dhe ne si Qeveri kemi edhe detyrimin edhe përgjegjësinë që të vazhdojmë të promovojmë atë që unë do të thoja se është forca më e madhe ekonomike evropiane. Promovimin e mundësive dhe kapaciteteve investuese, sot e bëmë në disa fusha si shërbime, turizëm, energji, prodhim etj. dhe mendoj se kemi pasur një takim jashtëzakonisht pozitiv dhe mendoj se pas këtij takimi, më saktë, jam i sigurt se në periudhën e ardhshme do të kemi edhe disa investitorë të rinj”, tha kryeministri Mickoski.

Disa nga përfaqësuesit e Dhomës Gjermane të Tregtisë treguan se presin të rrisin kapacitetet e tyre në vendin tonë.

“Duhet të them se diskutimi ishte shumë efektiv dhe shpresëdhënës, për këtë kishim një përshtypje të qartë, sepse kryeministri u shpreh se kjo Qeveri është realisht e orientuar drejt biznesit. Diskutuam për çështje që lidhen veçanërisht me energjinë dhe infrastrukturën, si dhe për produktet farmaceutike dhe dixhitalizimin, që është një temë shumë e rëndësishme në diskutim. Është koha për të vazhduar, kështu që ne mezi presim të rrisim aktivitetet tona në Maqedoni. Gjermania po përjetonte disa vështirësi në zhvillimin tonë ekonomik ndaj ne po nënshkruajmë pak. Gjermania është ende një nga ekonomitë më të mëdha në botë dhe ajo që na ndihmon është strategjia lokale e biznesit gjerman. “Dikur prodhonim gjithçka në Gjermani dhe furnizonim tregjet botërore, dhe tani kompanitë gjermane shkojnë në rajon dhe ne prodhojmë në rajon”, tha Michael Harms.