Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Hristijan Mickoski, në paraqitjen e tij të ftuar në “Top Tema” të Thelmës, tha se bashkëpunëtorët e ish-presidentit të SHBA-së dhe kandidatit, Donald Trump, dëshirojnë të bashkëpunojnë me vendin dhe të mundshëm. po diskutohen projekte, pasi siç theksoi ai, prioriteti kryesor i kësaj qeverie është transformimi dixhital, sepse përmes tij do të ulet në mënyrë drastike niveli i korrupsionit, i krimit.

Bëhet fjalë për korporata me dhjetëra miliarda dollarë xhiro vjetore. Kris Pavlovski është me origjinë maqedonase, ai punon së bashku me ekipin e zotit Trump në zhvillimin e Rumble, i cili është shumë i rëndësishëm në procesin e dixhitalizimit, dhe njerëzit që ishin këtu, z. Howard dhe z. Nunes, janë dy bashkëpunëtorët e ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, dhe këta janë njerëz me përvojë të madhe korporative dhe politike në fushën e transformimit dixhital, tha kryeministri Mickoski, duke folur për takimin e sotëm me përfaqësuesit e kompanisë Rumble, korporatës financiare Cantor Fitzgerald nga Shtetet e Bashkuara dhe Korporata Trump.

Duke folur për mundësitë, kryeministri Mickoski theksoi se ideja e një “denari dixhital” është diskutuar edhe më parë, të shohim se si mund ta zhvillojmë atë ide, nëse së bashku me teknologjinë blockchain mund të bëjë diçka që do të siguronte të ardhura më të mëdha për qytetarët dhe buxhetin e shtetit.

Jam krenar dhe i kënaqur që këta njerëz janë këtu dhe me ekipet qeveritare do të bisedojnë të ndarë në dy pjesë, e para është ekonomike dhe këtu po mendoj para së gjithash për teknologjitë e reja blockchain, kriptovalutat dhe mundësitë si “denari dixhital”. dhe e dyta është të shohim dixhitalizim dhe transformim dixhital për të gjitha këto procedura që po flasim për të përfunduar më lehtë dhe më transparente. Fjala është për kompanitë me të hyra prej dhjetëra miliardë dhe z.Hauard Lutnik është praktikisht një njeri i cili aktualisht është një nga 10 faktorët më të rëndësishëm në tregun financiar botëror dhe e kemi pasur në Maqedoni”, theksoi Mickoski.

Kryeministri Mickoski theksoi se nëse këtu kemi investitorë të tillë me investim, kjo do të thotë rekomandim për shumë kompani, sepse bashkëpunojnë me investime financiare prej trilionash.