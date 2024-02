Gjatë muajve në vijim, Meta do të identifikojë çdo imazh të krijuar nga Inteligjenca Artificiale (AI) dhe postuar në rrjetet e saj sociale.

“Në muajt e ardhshëm, ne do të raportojmë imazhet e postuara nga përdoruesit në Facebook, Instagram dhe Threads kur mund të zbulojmë indikacione, në përputhje me normat e industrisë, se ato janë krijuar me ndihmën e Inteligjencës Artificiale,” tha Nick Clegg, shef i Çështjeve Ndërkombëtare në Meta.

Ndërsa Meta ka aplikuar tashmë etiketa për imazhet e krijuara me mjetin e saj Meta AI që nga zbatimi i tij në dhjetor, “ne duam të jemi në gjendje ta bëjmë këtë edhe me përmbajtjen e krijuar me mjetet e kompanive të tjera”, si Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney dhe Shutterstock, shtoi Nick Clegg.

“Ne po e ndërtojmë këtë aftësi duke filluar nga sot dhe në muajt e ardhshëm do të fillojmë të hapim etiketat në të gjitha gjuhët në të cilat funksionon secili aplikacion”.

Njoftimi i Metës vjen pasi nisja e inteligjencës artificiale gjenetike ngre frikën se disa do t’i përdorin këto mjete për të mbjellë kaos politik përmes dezinformimit, pasi zgjedhjet kryesore mbahen më vonë këtë vit në vendet ku jeton gjysma e popullsisë, popullsia e planetit