Një djalë që ironizon videot virale të TikTok-ut është bërë personi më i ndjekur i Italisë në këtë rrjet social.

Khaby Lame, me origjinë nga Senegali, por me banim në periferi të Torinos, ka plot 58,9 milionë ndjekës, që i ka fituar me shprehinë e tij të fytyrës dhe “demaskimin” e videove të të tjerëve.

Në një nga videot e tij më të shikuara, 21-vjeçari tallet me dikë që ka gjetur mënyrën për të ndarë picën me ndarësen plastike në qendër të picës. Khaby e ndan picën fare thjesht me dorë dhe tregon se nuk është nevoja për zgjidhje të tjera në të tillë.

Interesant është fakti se Khaby Lame nuk flet fare në videot që poston.