Fenomeni më i rëndësishëm i Ballkanit është natyrisht ofensiva e qeverisë së Maqedonisë së Veriut për të zgjeruar gamën e kultivimit të kanabisit në vend.

Gazeta serbe “Danas” e cilëson këtë fakt si një zhvillim të rëndësishëm, nga ku Maqedonia e Veriut do të kthehet në Amsterdamin e Ballkanit.

Siç bën të ditur “Danas”, kjo ide u shfaq si ‘rrufe në qiell të pastër’. Ndërsa të gjitha vendet e botës po luftonin me pandeminë globale të shkaktuar nga virusi Korona, Zaev paraqiti planin e tij ambicioz për rimëkëmbjen ekonomike të Maqedonisë Veriore, i cili propozoi legalizimin e marihuanës – për qëllime mjekësore, për përdorim privat dhe personal, por me qëllimin kryesor. zhvillimi ekonomik i këtij shteti të vogël, dy milion, multietnik.

Dhe për mrekulli, askush nuk e kundërshtoi qartë idenë. As opozita VMRO-DPMNE, e cila përdor çdo mundësi të mundshme për të sulmuar qeverinë e Zaev, as partitë shqiptare me shumë ndikim në atë vend – si në radhët e shumicës qeverisëse ashtu edhe ato nga bankat e opozitës.

Vetëm Presidenti i Maqedonisë Stevo Pendarovski shprehu frikë nëse ideja ishte e saktë, por ai nuk e refuzoi atë, por kërkoi një debat ekspertësh, si dhe një debat të shoqërisë maqedonase para realizimit të ideve të tilla, siç i quajti Zaev, me rëndësi kombëtare.

Në ndërkohë, në mes të tetorit të këtij viti, një fabrikë me kapacitetin më të madh për rritjen e kanabisit mjekësor në të gjithë Evropën u hap në zonën industriale të Shkupit në Kijolija.

Është një fabrikë në një sipërfaqe prej sa 17,800 metra katrorë me kapacitetet më të mëdha të këtij lloji në kontinentin e vjetër. Në hapje morën pjesë kryeministri maqedonas Zoran Zaev, por edhe ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Nga rruga, vlen të përmendet se shitja e kanabisit për qëllime mjekësore në atë vend u legalizua katër vjet më parë.

Ideja që la shumë pa fjalë është zhvilluar shumë mirë, të paktën siç deklaroi Zaev, sepse tashmë ekziston një strategji e përpunuar për mënyrën dhe kushtet e shitjes, si dhe për atë se cilat standarde duhet të plotësohen nga objektet hotelierisë ku do të lejohet konsumi i marihuanës.

Zaev duket se është shumë mirë i përgatitur për të zbatuar një plan të tillë. Ai beson se kjo do të forcojë pjesën e sektorit të shërbimeve në PBB-në maqedonase, e cila aktualisht është vetëm katër për qind.

Është gjithashtu interesante që çdo qytetar i atij vendi do të jetë në gjendje të rritë dy deri në tre pemë marihuane për nevojat e tyre, por, siç pretendon Zaev, kjo do të rregullohet saktësisht me numrin rendor që do të jetë në secilën pemë.

Është një ide premtuese, por mbetet të shihet se si do të duket në praktikë. Dhe së fundmi, ajo që mbetet e panjohur, askush nuk e di se si Kryeministri maqedonas, një ekonomist i diplomuar me profesion nga Strumica, një qytet i mbrojtur për prodhimin e perimeve, zbuloi një ide të tillë.

Mbetet të shihet nëse pengesat në prodhimin e domates dhe një numër produktesh të tjera bujqësore, të njohura gjerësisht për shkak të markës maqedonase, tani do të zëvendësojnë marihuanën, me vulën e diellit maqedonas.

Por një gjë është e sigurt, bujqësia maqedonase po hyn në një proces serioz ristrukturimi, dhe rikualifikimi. Dielli maqedonas, dhe nga Zoti, toka pjellore tani do të përdoret mirë përsëri, ndoshta jo për shijen e domateve me lëng me një aromë autentike, por sigurisht me një produkt të ri të gjelbër që po bëhet gjithnjë e më popullor në mesin e popullatës së re.

Dhe askush nuk ka përmendur asgjë në lidhje me ndikimin negativ ende, si dhe në lidhje me edukimin në lidhje me përdorimin e mundshëm falas të marihuanës sipas shkronjës së ligjit.

Është e rëndësishme të kontrolloni së pari përfitimet ekonomike, sepse, të paktën siç thotë Zaev, dhe përvojën e vendeve që e kanë bërë tashmë atë, sigurisht që do ta zvogëlojë atë me 40 deri në 50 për qind të përdoruesve të drogave të forta si kokaina ose heroina./GazetaShqip