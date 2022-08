Më së shumti shi në 24 orët e fundit ka rënë në Ohër 40 litra për metër katror, ​​në Mavrovë 17, në Kodrën e Diellit 16, Kriva Pallankë 14, në Gjevgjeli 10 dhe tetë në Dojran.

Sipas parashikimit të DPHM-së, moti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme, në disa vende me jostabilitet të dobët të përcjell me reshje të shiut. Herët në mëngjes mot jostabil me shi dhe bubullima ishte në rajonin e Gjevgjelisë.

Paradite moti do të jetë me periudha me diell. Pasdite, në orët e mbrëmjes dhe në natën jostabil, në shumë vende me reshje të rrëmbyeshme dhe bubullima. Lokalisht do të ketë paraqitje të motit të ligë me reshje të rrëmbyeshme të shiut për një kohë të shkurtër, shkarkime të forta elektrike, erë të fortë dhe paraqitje të breshrit. Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 13 deri në 19, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 24 deri në 30 gradë. UV=6

Në Shkup paradite moti do të jetë me diell me vranësira të vogla deri në mesatare. Pasdite vonë dhe në mbrëmje pjesërisht me vranësira dhe jostabile me reshje të rrëmbyeshme dhe bubullima. Në pjesë të luginës do të ketë kushte për stuhi afatshkurtër me reshje të rrëmbyeshme të shiut, erë të fortë dhe shkarkime elektrike. Temperatura minimale do të zbresë deri në 17, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 28 gradë.