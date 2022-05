Për shkak të përmirësimit të situatës epidemiologjike, Qeveria dje vendosi të shfuqizojë të gjitha masat, me përjashtim të mbajtjes së detyrueshme të maskave mbrojtëse në shtëpitë shëndetësore, farmacitë dhe qendrat e kujdesit për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara.

“Me konkluzion nga seanca, Qeveria rikonfirmon rekomandimet për respektimin dhe praktikimin e masave themelore parandaluese për mbrojtje si mos grupimi dhe ruajtja e distancës fizike, mbajtja e maskave mbrojtëse në vende publike, veçanërisht në ambiente të mbyllura kur nuk ka mundësi për distancë fizike. si dhe higjiena e rregullt personale, ajrimi i ambienteve të brendshme dhe izolimi në shtëpi në kushtet e simptomave të sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes”, njoftoi dje shërbimi për shtyp i qeverisë.

Me konkluzionet nga seanca e Qeverisë, qendrave shëndetësore u rekomandohet intensifikimi i vaksinimit në terren të të rriturve mbi 80 vjeç për shkak të mbulimit të ulët me imunizimin e kësaj grupmoshe, si dhe vazhdimi i vaksinimit tek profesionistët shëndetësorë. Komisioni për Sëmundjet Infektive thotë se vaksinimi mbetet masa më e mirë dhe më efektive për mbrojtjen e shëndetit të popullatës. Komisioni monitoron situatën me COVID-19 në baza ditore dhe siç ishte paralajmëruar nga Ministria e Shëndetësisë, nëse është e nevojshme, do të rekomandohen masa të reja.

Gjatë ditës së djeshme janë regjistruar 21 raste të reja me COVID-19, nga 773 analiza të kryera gjatë 24 orëve të kaluara. Nga rastet e reja, në Shkup janë 9, Manastir 5, Kavadar dhe Ohër 2 dhe Shtip, Kërçovë dhe Dellçevë nga jashtë. 71 pacientë të shëruar nga Manastiri janë 21, Shkupi 16, Kavadari dhe Ohri nga 7, Kërçova 5, Prilepi dhe Berova 4, Kumanova 2 dhe Shtipi, Koçani, Negotina, Resnja dhe Demir Kapija nga 1.

Ditën e djeshme janë regjistruar 71 pacientë të shëruar, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit nuk është raportuar asnjë vdekje. Sipas regjistrit të të vdekurve me diagnozë COVID-19 nga “Termi im”, janë regjistruar edhe dy të vdekur shtesë nga Shkupi (66 vjeç) dhe Shtipi (80 vjeç). Personat që kanë vdekur në shtëpi janë regjistruar si të vdekur në periudhën prej datës 29.04. deri më 01.05.2022, njofton Ministria e Shëndetësisë.

Numri i përgjithshëm i të diagnostikuarve me COVID në vendin tonë që nga fillimi i epidemisë është 309.790, numri i të shëruarve 299.936, numri i të vdekurve 9.282. Deri më tani në vend janë kryer 2.023.422 teste për COVID-19.

Disa vende të rajonit gjithashtu kanë hequr të gjitha masat e koitusit. Nga dita e djeshme do të pushojnë së zbatuari të gjitha masat për kontroll dhe kufizime për hyrjen e personave në Republikën e Serbisë, lidhur me sëmundjen ngjitëse COVID-19, si për shtetasit e huaj ashtu edhe për ata vendas, njoftoi AIM.

“Nga mesnata, shtetasit serbë, si dhe shtetasit e huaj, kur të hyjnë në Serbi nuk do t’ju kërkohet të kenë test negativ PCR, test të shpejtë antigjen, vërtetim të sëmundjes ose certifikatë vaksinimi, pa marrë parasysh se nga cili vend vijnë në Republikën e Serbisë”, thuhet në një deklaratë të Qeverisë së Serbisë.

Vendimi për hyrje të lirë të shtetasve serbë dhe të huaj në vend, siç sqaruan ata, bazohet në situatën aktuale epidemiologjike në Serbi dhe është në përputhje me vendimet e shumicës së vendeve të Evropës dhe të rajonit. Institucionet kompetente vazhdojnë të monitorojnë zhvillimin e situatës epidemiologjike në Serbi nga ora në orë dhe do ta informojnë publikun me kohë.

Nga 1 maji, Shqipëria ka hequr kufizimet e vendosura për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Sipas vendimit të Komitetit Kombëtar për përballjen me pandeminë, të datës 26 prill, nga sot, për hyrjen në Shqipëri nuk kërkohet çertifikatë vaksinimi kundër koronavirusit, test negativ apo certifikatë infeksioni. Në vend janë rihapur edhe klubet e natës. dhe janë hequr dhe ndalimi i transmetimit të muzikës pas orës 23 në restorante. Detyrimi për të mbajtur maskë u hoq, por rekomandimi për të mbajtur maskë në ambiente të mbyllura mbeti.

Në të gjithë botën, numri i rasteve të reja me koronavirus në Shangai vazhdon të bjerë lehtë. Shanghai raportoi 274 raste të Covid përmes transmetimit lokal, si dhe 5,395 raste lokale asimptomatike, tha dje komisioni komunal i shëndetësisë. Më shumë se gjysma e banorëve të Shangait jetojnë në “zona parandalimi” më pak të rrezikshme sipas rregullimit të fundit të qytetit në klasifikimin e tij tre-nivelësh të zonave të rrezikut në lidhje me Covid-19.

Që nga e diela, më shumë se 15.1 milionë njerëz, ose rreth 60 për qind e popullsisë së përhershme të qytetit, kanë jetuar në zona të paautorizuara pa raportime për infeksione për dy javët e fundit, sipas Zhao Dandan, zëvendësdrejtor i komisionit shëndetësor. Nga të tjerët, 2.76 milionë janë në zona bllokimi dhe 5.51 milionë në zona të kontrolluara, ku masat e rrepta të kontrollit të epidemisë janë ende në fuqi bazuar në rezultatet e testeve. Shumë lagje, të cilat i përkasin zonave paraprake të 1 majit, lejojnë një person për familje të largohet nga komuniteti, por jo më shumë se katër orë në ditë.

Autoritetet kineze po përgatisin gjithashtu ambiente spitalore në Pekin në rast të një vale të re shpërthimesh të koronavirusit, megjithëse numri i rasteve të reja është ende i ulët. Media shtetërore raportoi dje se një spital me 1000 shtretër në Xiaotangshan në periferinë verilindore të Pekinit, i ndërtuar në vitin 2003 për të trajtuar njerëzit e infektuar me SARS, ishte rindërtuar në rast të një vale të re infeksioni COVID-19.

Në 24 orët e fundit, në Pekin janë konfirmuar edhe 62 persona të tjerë të sapoinfektuar, 11 prej të cilëve nuk shfaqin simptoma të infeksionit. Gjatë valës dyjavore të shpërthimeve në kryeqytetin kinez, u regjistruan rreth 450 raste të reja.